Hulusi Akardan Qarabağ açıqlaması - ''Atəşkəsə riayət edilir''

Qarabağ müharibəsindən sonra Rusiya və Türkiyə arasında Dağlıq Qarabağda atəşkəsə nəzarət məqsədilə yaradılacaq ortaq mərkəz Ağdamda olacaq.

Metbuat.az Hürriyət qəzetinə istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyənin milli müdafiə naziri Hulusi Akar jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

Onun sözlərinə görə, mərkəzin inşaat işləri davam edir.



"Ortaq mərkəzdə Türkiyə generalı və hərbiçiləri olacaq. Ora partlayıcı mütəxəssislərini də göndərdik. Həm təlim keçirlər, həm də ərazilərin minalardan təmizlənməsində iştirak edəcəklər. İki xüsusi mina axtaran qrup var".

H.Akar bildirib ki, Qarabağda atəşkəsə riayət edilir. "Ruslar buna xüsusi diqqət edirlər".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.