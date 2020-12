Azərbaycanda koronavirusa qarşı vaksinasiya proqramına gələn ilin əvvəlindən başlaması planlaşdırılır.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev MDB dövlət başçılarının video-konfrans formatında keçirilən sammitində çıxışında deyib.



Prezident peyvəndlənmənin könüllü olacağını, dövlət hesabına aparılacağını bildirib. Dövlət başçısı vaksinasiyaya dair strategiyanın hazırlandığını qeyd edib.

