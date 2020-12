Türkiyədə keçmiş nazir və millət vəkili Tuncay Mataracı koronavirusdan vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bir müddət əvvəl koronavirus diaqnozu ilə İstanbulda xəstəxanaya yatırılmışdı.

Qeyd edək ki, Tuncay Mataracı 1977-ci ildə millət vəkili seçilib, 42-ci hökümət dönəmində isə Gömrük naziri olub.

Mənbə: Hürriyet

