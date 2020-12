ABŞ tarixində ilk dəfə yeri sakinlər olan hinduların nümayəndəsi, 60 yaşlı Deb Halland daxili işlər naziri ola bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ-ın yeni seçilən prezidenti Cozef Bayden onun adını bu vəzifəyə namizədlər arasında çəkib. Deb Halland hinduların Laqun Pueblo qəbiləsindəndir. Onun namizədliyini ABŞ Senatı təsdiqləməlidir.

Mənbə: Haber7

