Əfqanıstanda terror aktı baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə ölkənin Qazinə əyalətində olub. Partlayış nəticəsində 15 sivil şəxs həyatını itirib, 20-dən çox yaralı olduğu bildirilib. Hadisəni törədənlər naməlumdur. Hazırda araşdırmalar davam edir.

Terror aktına görə heç bir qruplaşma məsuliyyəti öz üzərinə götürməyib.

Mənbə: Hürriyet

