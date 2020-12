Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə XİN başçısı özünün "Tvitter" hesabında məlumat verib:

"Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın salamlarını Ukrayna dövlət başçısına çatdırdıq. Ukrayna ilə münasibətlərimiz mükəmməl səviyyədədir. 9-cu Yüksək Səviyyəli Strateji Şuranın növbəti iclasını gələn il ölkəmizdə keçirəcəyik".

