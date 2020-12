FIFA referilərimizin sayı artırıldı

2021-ci ildə Azərbaycanı beynəlxalq oyunlarda təmsil edəcək FIFA referilərinin sayı artıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, siyahıda ötənilki ilə müqayisədə bəzi dəyişikliklər də baş verib. 2013-cü ildən FIFA dərəcəli baş hakim olan Rəhim Həsənovu Elçin Məsiyev əvəzləyib. Yeni FIFA referilərinin siyahısına Yuliya Qurbanova (çimərlik futbolu) əlavə edilib.



Referi köməkçilərinin sayında da dəyişiklik baş verib. Siyahıya Akif Əmirəli, Zeynal Zeynalov, Namik Hüseynov, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbova, Cavanşir Yusifov, Gülnurə Əkbərzadə və Sevda Nuriyeva qoşulublar. C.Yusifovun adı zədə səbəbindən karyerasını başa vurmuş Mübariz Həşimovun əvəzinə siyahıya əlavə edilib. Futzal hakimlərinə gəlincə, Hikmət Qafarlıdan sonra Əli Cəbrayılov və Knyaz Əmiraslanova da FIFA dərəcəsi verilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.