Türkiyədə özəl xəstəxanada partlayış - ÖLƏNLƏR VƏ YARALILAR VAR

Türkiyənin Qaziantep şəhərində koronavirusa yoluxmuş xəstələrin müalicəsi aparılan özəl xəstəxanada partlayış baş verib.



Metbuat.az xəbər verir ki, Qaziantepdəki SANKO Universiteti Xəstəxanasının reanimasiya şöbəsindəki yüksək axınlı oksigen cihazının partlaması nəticəsində patlayış baş verib.

Xəstəxanadan edilən açıqlamaya görə, yüksək axınlı oksigen cihazının səbəb olduğu partlayışdan sonra vəziyyət qısa müddətdə nəzarət altına alınıb. Partlayış zamanı 8 nəfər həyatını itirib, 11 nəfər yaralanıb.

Mənbə:Ən son haber

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.