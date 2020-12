Koronavirusun yeni növü aşkar edildi

Cənubi Afrika Respublikasında (CAR) genetiklər ölkə üçün koronavirusun yeni növ mutasiyasını aşkar ediblər. Virus infeksiyanın ölkə ərazisində yayılmasının ikinci dalğası dövrünə aid hesab olunur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Səhiyyə Nazirliyi açıqlama yayıb. Virusun 501.V2 adlanan variantı əvvəllər qeydə alınmış digər mutasiyalardan fərqli olaraq daha sürətli yayılır.

Bundan başqa, CAR-ın Səhiyyə Nazirliyinin açıqlamasına görə, 501.V2 birinci dalğa dövrü ilə müqayisədə, yanaşı xəstəlikləri olmasa da, gənc insanlar arasında daha tez-tez ağır formalı COVID-19-a səbəb olur.

