Hindistanda aşkar olunan koronavirusa yoluxma hallarının ümumi sayı son gündə 25 152 nəfər artaraq 10 004 599-a çatıb.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Hindistanın Səhiyyə və Ailə Rifahı Nazirliyi rəsmi saytında məlumat yayıb. Bildirilib ki, son sutkada 347 nəfər koronavirus infeksiyası nəticəsində ölüb və ümumi COVID-19 qurbanlarının sayı 145 136 nəfərə çatıb.

Bununla da Hindistan koronavirusa yoluxma hallarının sayına görə 10 milyonu keçən ikinci ölkə olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.