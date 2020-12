Vətən müharibəsində qəhrəmanlıq dastanı yazaraq yaddaşlara hək olunanlardan biri də XTQ-nin baş giziri Hüseynov Yaşar Əhəd oğludur.

Metbuat.az sonxeber.az-a istinadən xəbər verir ki, o, noyabr ayının 8-də Şuşada Azərbaycan Respublikasının üçrəngli bayrağını sancdıqdan sonra ilk azan verən əsgər olub.

Bildirlir ki, Ağdamın Abdal kəndindən olan Yaşarın qardaşı Hüseynov Fizuli I Qarabağ müharibəsi zamanı şəhid olub. Fizulinin qəbri Ağdamın Mirəşelli kənd qəbiristanlığındadır.

