Dövlət əlilləri bu vasitələrlə təmin edəcək - SİYAHI

Nazirlər Kabineti “Əlilliyi olan şəxslərə dövlət büdcəsi hesabına verilən reabilitasiya vasitələrinin növlərinin Siyahısı”nı təsdiq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.

Əlilliyi olan şəxslərə dövlət büdcəsi hesabına verilən reabilitasiya vasitələrinin növlərinin siyahısı aşağıdakı kimidir:

1. Yuxarı və aşağı ətraf protezi

2. Yuxarı ətraf işçi protezi

3. Yüksək texnologiyalı protez

4. Bud üçün corab (xovlu, yun, pambıq, neylon və s.)

5. Baldır üçün corab (xovlu, yun, pambıq, neylon və s.)

6. Kompression və ya venoz corab

7. Silikon içlik

8. Dermo corab

9. Tutor

10. Korset

11. Reklinator

12. Yuxarı və aşağı ətraf üçün elastik bandaj

13. Korreksiyaedici yumşaq bandaj və korset

14. Yuxarı və aşağı ətraf protezlərini geyinmək üçün köməkçi vasitə

15. Ortopedik başmaq

16. Təkayaqlı əsa

17. Üçayaqlı əsa

18. Dördayaqlı əsa

19. Qoltuqaltı ağac

20. Dirsəkaltı ağac

21. Reabilitasiya vasitələri üçün rezin ucluq

22. Dördayaqlı hərəkət vasitəsi

23. Ortopedik ayaqqabı

24. Protez üçün ayaqqabı

25. Rezin yanlıqlı ayaqqabı

26. Geyinmə, soyunma və tutmaq üçün yardımçı vasitələr

27. Oynaq endoprotezi

28. Süd vəzi protezi

29. Süd vəzi büsthalteri

30 . Səs protezi (səs aparatı)

31. Diş protezi

32. Göz protezi

33. Eşitmə aparatı

34. Eşitmə aparatı üçün qulaqlıq

35. Qulaq protezi

36. Burun protezi

37. Sifət protezi

38. Göz yuvasının protezi

39. Damaq protezi

40. Ehtiyat protezlər

41. Yuxarı və aşağı ətraf protezləri üçün kosmetik üzlüklər

42. Yuxarı və aşağı ətraf, onun ayrı-ayrı bölmələri üçün aparatlar

43. Döşəkçə, ortopedik döşək və yastıq

44. Danışan kitab

45. Səsli tibbi tonometr

46. Səsli termometr

47. Kolostoma torbası

48. Urestoma torbası

49. Kateter

50. Hərəkətli qaldırıcı qurğu

51. Hidravlik çarpayı

52. Çarpayı üçün dayaqlar

53. Qapalı məkanda (otaqda) istifadə üçün mexaniki təkərli oturacaq

54. Açıq məkanda istifadə üçün mexaniki təkərli oturacaq

55. Mühərrikli təkərli oturacaq

56. Sanitar-təchizatlı təkərli oturacaq

57. Minik avtomobili

