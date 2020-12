Bakı sakinlərinə küçəyə çıxmamaqla bağlı xəbərdarlığın səbəbi bilindi - FOTO

Koronavirusa yoluxanlarının sayında kəskin artımın olması nəzərə alınaraq, bu gün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin strukturları tərəfindən paytaxt ərazilərdəki əsas küçə, prospekt və yollarda artıq 18-ci dəfə həyata keçirilən əlavə gücləndirilmiş dezinfeksiya işləri zamanı ümumilikdə 554 küçə dezinfeksiya olunub. Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə BŞİH məlumat yayıb. Görülən bu işlər Bakı şəhərində sakinlərimizin həyatının təhlükəsizliyinə yönəldilən tədbirlərin bir hissəsi olaraq mütəmadi davam etdiriləcək. Vətəndaşlarımızdan bir daha xahiş olunur ki, koronovirusun daha çox yayılmasına imkan verməmək üçün karantin qaydalarına ciddi riayət etsinlər. Qeyd edək ki, dünən dezinfeksiya işləri ilə əlaqədar olaraq, Bakı sakinlərinə ehtiyac olmadığı təqdirdə küçəyə çıxmamaqla bağlı xəbərdarlıq edilmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.