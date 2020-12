"Neftçi" PFK fiziki hazırlıq üzrə məşqçi Mario Kastelyano ilə müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubun rəsmi saytı məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, Mario Kastelyano bu ilin yanvarından "Neftçi"də çalışırdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.