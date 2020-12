“Liverpul” rəqibinə 7 cavabsız qolla qalib gəldi

İngiltərə Premyer Liqasının 14-cü turunun oyunlarına start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, açılış matçında “Liverpul” Londonda “Kristal Palas”ın qonağı olub



Oyunda qonaqlar rəqibini darmadağın edib – 7:0. Liverpul komandası ilk hissədə üç, fasilədən sonra dörd qol vurub. “Liverpul”un qollarını yaponiyalı Takumi Minamino, seneqallı Sadio Mane, braziliyalı Roberto Firmino (2), Cordan Henderson, eləcə də meydana sonradan daxil olan misirli Məhəmməd Salah (2) vurub.



Qeyd edək ki, bu nəticə ilə “Liverpul” xallarını 31-ə yüksəldib.

