KORONAVİRUS - CANLI STATİSTİKA

“Liverpul” rəqibinə 7 cavabsız qolla qalib gəldi

“Liverpul” rəqibinə 7 cavabsız qolla qalib gəldi
19:21 19 Dekabr 2020
100 İdman
Elvin Nüsrət
A- A+
.

İngiltərə Premyer Liqasının 14-cü turunun oyunlarına start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, açılış matçında “Liverpul” Londonda “Kristal Palas”ın qonağı olub

Oyunda qonaqlar rəqibini darmadağın edib – 7:0. Liverpul komandası ilk hissədə üç, fasilədən sonra dörd qol vurub. “Liverpul”un qollarını yaponiyalı Takumi Minamino, seneqallı Sadio Mane, braziliyalı Roberto Firmino (2), Cordan Henderson, eləcə də meydana sonradan daxil olan misirli Məhəmməd Salah (2) vurub.

Qeyd edək ki, bu nəticə ilə “Liverpul” xallarını 31-ə yüksəldib.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
loading...

RƏYLƏR

Liverpul Futbol
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

“Neftçi” məşqçisi ilə vidalaşdı

“Neftçi” məşqçisi ilə vidalaşdı

19 Dekabr 2020 18:23
FIFA referilərimizin sayı artırıldı

FIFA referilərimizin sayı artırıldı

19 Dekabr 2020 01:42
UEFA "Qarabağ"a texniki məğlubiyyət verdi

UEFA "Qarabağ"a texniki məğlubiyyət verdi

18 Dekabr 2020 23:31
FİFA ilin ən yaxşı qapıçısını açıqladı

FİFA ilin ən yaxşı qapıçısını açıqladı

18 Dekabr 2020 01:48
Dünyanın ən yaxşı futbolçusu o seçildi

Dünyanın ən yaxşı futbolçusu o seçildi

18 Dekabr 2020 00:03
"Liverpul" "Tottenhem"ə qalib gəldi, "Arsenal" yenə xal itirdi

"Liverpul" "Tottenhem"ə qalib gəldi, "Arsenal" yenə xal itirdi

17 Dekabr 2020 09:18
Sənətə öz gücümlə gəlmişəm, bəziləri kimi başqa yollardan keçməmişəm -
aktrisa Arzu Abdulova ilə MÜSAHİBƏ
"Heç vaxt ölməyən insanlar var"
- 1 daşla 9 quş
"Təsəvvür edə bilirsinizmi insan ac qaldığına görə ölür"
- Volterə azərbaycanlı redaktorun CAVABLARI
"Özüm daha heç nəyə, heç kimə güvənmirəm"
- Tanınmış teleaparıcıdan İNANILMAZ cavablar
​“SOCAR PETROLEUM”-dan bilinənlər və bilinməyənlər
– FOTOLAR
​Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Ərzaq Anbarından REPORTAJ
/ FOTOLAR
“Jurnalist sorğusuna diqqətlə yanaşmaq, operativ reaksiya vermək lazımdır”
- Qulu Xəlilovla MÜSAHİBƏ / Fotolar
"Üstündən 5 il keçir və həyatımın ən böyük zərbəsi elə odur"
- Azərbaycanlı müğənnidən FLAŞ açıqlamalar / MÜSAHİBƏ
“Çox çətin uşaqlığım olub”
– Niyaz Niftiyevlə müsahibə / FOTOLAR
"Arzum 2024-cü ildə keçiriləcək Olimpiya çempionatında qalib olmaqdır"
- 14 yaşlı Amin Quliyevlə MÜSAHİBƏ / FOTOLAR
Yadplanetlilər haqda niyə dəqiq dəlil yoxdur ?
- "KOSMOS"
“Dünya ədəbiyyatı böyük bir dənizdir, nə götürsən, qənimətdir”
– Səlim Babullaoğlu ilə müsahibə / FOTOLAR
​Mədə kiçiltmə əməliyyatı xərçəngə səbəb olur? –
Ümumi cərrahla MÜSAHİBƏ / FOTOLAR

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

AQTA sədrinin İctimai Şuranın üzvləri ilə ilk gorüşü keçirilib

19 Dekabr 2020 20:46

Sinqapurda süni ət satışa çıxarılıb

19 Dekabr 2020 20:42

Xalq şairi evini şəhid ailəsinə bağışladı

19 Dekabr 2020 20:24

Koronavirusun yeni növü -

19 Dekabr 2020 19:47

“Liverpul” rəqibinə 7 cavabsız qolla qalib gəldi

19 Dekabr 2020 19:21

Pandemiya yalnız səhiyyə qurumlarının məsələsi deyil -

19 Dekabr 2020 18:42

“Neftçi” məşqçisi ilə vidalaşdı

19 Dekabr 2020 18:23

Bakı sakinlərinə küçəyə çıxmamaqla bağlı xəbərdarlığın səbəbi bilindi -

19 Dekabr 2020 17:48

Şuşada şəhid olan baş çavuş -

19 Dekabr 2020 17:22

Qazilər avtomobillə növbədənkənar təmin olunur -

19 Dekabr 2020 16:47