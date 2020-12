Xalq şairi Ramiz Rövşən alqışa layiq addım atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, şair prezidentin ona hədiyyə etdiyi mənzili şəhid ailəsinə verib.

Bu barədə məlumat sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Qeyd edək ki, dekabrın 15-də Ramiz Rövşənin 74 yaşı tamam olub. Bu münasibətlə Prezident İlham Əliyev Xalq şairi Ramiz Rövşənə ev hədiyyə etmişdi.

