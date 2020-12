Sinqapurda laboratoriyada hazırlanan “toyuq əti” satışa çıxarılıb.

Metbuat.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, “Eat Just” şirkətinin “1880” adlı restorana satdığı ət ilk dəfə müştərilərə təqdim edilib. Ət 14-18 yaş aralığında tələbələrə təqdim edilib.



Restoranın qurucusu Mark Nikolson laboratoriyada istehsal olunan ətin "iqlim dəyişikliyi probleminin həlli və planetimizi məhv etmədən insanları qidalandırmaq baxımından inqilabi bir addım olduğunu" qeyd edilib.



