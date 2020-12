Sosial şəbəkələrdə əsir düşən Azərbaycan əsgərinə işgəncə verən erməni hərbçinin videosu yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülərdə həmin erməninin hərbçilərimiz tərəfindən əsir götürüldüyü görünür:



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.