Dünyada yeni növ koronavirus infeksiyasına (COVID-19) yoluxanların sayı 76 milyonu keçib.

Metbuat.az "Worldometers" saytına istinadən xəbər verir ki, dünya ölkələri üzrə yoluxma sayı 72 milyon 363 min 696 nəfərə çatıb, pandemiya qurbanlarının sayı 1 milyon 687 min 601 nəfərdir.



İndiyədək 53 milyon 548 min 773 infeksiya daşıyıcısı xəstəlikdən sağalıb.

