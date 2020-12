İsrailin Baş Naziri Benyamin Netanyahu ölkədə COVID-19-a qarşı vaksinasiya olunan ilk şəxs olub

Metbuat.az xəbər verir ki, Netanyahu “Kan” telekanalının canlı yayımında peyvənd olunub. Ona “Pzifer” şirkətinin peyvəndi vurulub.

