Apple şirkəti koronavirusun yayılması ilə əlaqədar Kaliforniyada 53 və Böyük Britaniyada 16 mağazasını müvəqqəti olaraq bağlayır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Verge nəşri yazıb. Bildirilib ki, şirkət həmçinin dekabrın 20-dən etibarən digər 8 ştatda , Böyük Britaniya, Meksika və Braziliyadakı mağazalarının fəaliyyətini müvəqqəti dayandıracaq.

