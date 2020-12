ABŞ-ın "Bridgewater Associates” investisiya şirkətinin təsisçisi, milyarder Rey Dalionun oğlu Devon Dalio ağır yol qəzasına düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yol qəzası Qrinviçdə baş verib. Belə ki, səkinin üzərinə çıxan avtomobil mağazaya çırpılaraq dayanıb. Daha sonra avtomobil alovlanıb.

Devon Dalio yanaraq vəfat edib. Hazırda polis qəzanın baş vermə səbəbini araşdırır. İlkin məlumata görə, qəza zamanı avtomobilin yanacaq çəni partlayıb.

