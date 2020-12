Xankəndidə evlər kütləvi satışa çıxarıldı - FOTOFAKT

Ermənilər Xankəndidəki evlərini satışa çıxarıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə daşınmaz əmlakın satışı və icarəsi ilə ixtisaslaşan list.am saytı məlumat yayıb.

Portaldan aydın olur ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsindən sonra əksər ermənilərin öz əmlaklarını ucuz qiymətə satışa çıxarması halları artıb.

Diqqətçəkən məqam odur ki, satışa çıxarılan evlərin əksəriyyəti mebel və məişət avadanlıqları ilə birgə alıcılara təqdim edilir.

Görünən odur ki, ermənilər bundan sonra Xankəndidə yaşaya bilməyəcəklərini dərk ediblər. (konkret.az)

