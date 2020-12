Sumqayıt şəhər İcra Hakimiyyət Başçısının müavini Sahib Quliyev vəfat edib.

Metbuat.az bildirir ki, S. Quliyev bir müddət öncə koronavirusa yoluxub və müalicə olunaraq sağalmışdı.

Ötən gün isə qəflətən ürəktutmasından vəfat edib.

Qeyd edək ki, S.Quliyev 2011-ci ildən Sumqayıt şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısının müavini - Şəhər təsərrüfatı şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışırdı. (apa)

