Son bir ayda Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin antiterror əməliyyatları çərçivəsində 75 terrorçu zərərsizləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Türkiyədə və ölkə sərhədləri xaricində doqquzu genişmiqyaslı olmaqla 45 əməliyyat həyata keçirilib.



"Ay ərzində Türkiyə dövlət sərhədində 34 898 pozuntunun qarşısı alınıb, 7 233 qanun pozucusu saxlanılıb"-, deyə nazirliyin məlumatında qeyd olunur".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.