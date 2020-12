Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında XII tura start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Qəbələ” doğma meydanda “Qarabağ”ı qəbul edib. Qarşılaşma 1:1 hesabı ilə yekunlaşıb.

“Qəbələ” – “Qarabağ” - 1:1

Qollar: Rafael Utriq, 83 - Filip Ozobiç, 56

Qaçırılan penalti: Uroş Matiç, 16

Qırmızı vərəqə: Rövlan Muradov, 70



Hakimlər: Rauf Cabarov, Namiq Hüseynov, Müslüm Əliyev, İnqilab Məmmədov

Qəbələ şəhər stadionu

