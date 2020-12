Horadiz, Cəbrayıl və Qubadlı istiqamətində daha 22 erməni hərbçinin meyiti tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Sputnik Armenia” məlumat yayıb.

Bildirilib ki, bununla da bu günə qədər 1020 itkinin cəsədi tapılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.