Hazırda davam edən "Sassuolo" - "Milan" qarşılaşmasında tarixi hadisə qeydə alınıb. Metbuat.az xəbər verir ki, oyunun 6,2-ci saniyəsində Rafael Leao qonaqları hesabda önə çıxarıb. Və bu qol A seriyasının tarixinə ən erkən qol kimi düşüb. Həmin qolun videosunu təqdim edirik.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.