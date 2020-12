İtkin düşmüş hesab olunan daha bir hərbçimizin şəhid olduğu müəyyənləşib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, söhbət Əhmədli Qardaşxan Elxan oğlundan gedir. 1 aydan çoxdur axtarılan Qardaşxan sonuncu dəfə ailəsi ilə 30 oktyabrda – Şuşa döyüşləri zamanı əlaqə saxlayıb.

Lənkəranın Osaküçə kəndində anadan olan şəhid Bakıda dəfn olunub.

Qeyd edək ki, Əhmədli Qardaşxanın bu yaxınlarda övladı dünyaya gələcək.





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.