Karantin şərtləri bir çox məsələlərə alternativ yanaşma ortaya qoymağa məcbur etdi.

Metbuat.az xəbər verir ki,Türkiyənin Çankırı şəhərində onlayn formatda keçən elçilik mərasimi də bu qəbildəndir.

Bu şəhərdə yaşayan Özel və Özkan ailələri izdivacın ilk mərhələlərindən olan elçiliyi onlayn şəkildə keçiriblər.

Elçilikdən olan kadrlar sosial mediada qısa müddətdə yayılaraq müzakirə mövzusuna çevrilib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.