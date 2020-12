Azərbaycan Ordusunun hərbçiləri qədim Şuşa şəhərində İtaliyanın "Roma" klubunun və Ermənistan milli futbol komandasının futbolçusu Henrix Mxitaryana məxsus olan villa aşkarlayıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, yayılan videogörüntüdə villanın Şuşanın ən səfalı guşəsində tikildiyi əks olunur.

Bildirək ki, Mxitaryan Şuşa işğalda olan müddətdə villadan görüntülər paylaşırdı.

