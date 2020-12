Dekabrın 27-nə kimi könüllülər ordudan tərxis edilir? - VACİB AÇIQLAMA

Sosial şəbəkələrdə səfərbərliklə orduya gedənlərin dekabrın 21-dən hissə-hissə tərxis olunması ilə bağlı məlumat yayılıb. Məlumatda dekabrın 21-dən 27-nə kimi könüllü orduya gedənlərin tərxis ediləcəyi qeyd olunur. Dekabrın 21-dən könüllülərin ordudan tərxis edilməsi reallaşa bilərmi?

Metbuat.az bildirir ki, bununla bağlı "sonxeber.az"-a danışan ehtiyatda olan polkovnik Şair Ramaldanov bildirib ki, səfərbərlik xətti ilə çağırılanların tərxis edilməsi prezidentin səlahiyyətində olan məsələdir:

"Cənab prezident İlham Əliyev könüllülərin tərxis edilməsi ilə bağlı nə vaxt sərəncam verərsə, onda da icra ediləcək. Ümumiyyətlə könüllülər hər an buraxıla bilər. Sərəncam olan zaman könüllülərin nə vaxt və hansı formada tərxis ediləcəyi qeyd ediləcək. Çünki çağırışla bağlı sərəncam olanda bütün bu kimi məsələlər orada qeyd olunur".

