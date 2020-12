Moskvada daha 75 nəfər koronavirusdan ölüb

Rusiyanın paytaxtı Moskvada ötən sutka ərzində yeni növ koronavirusdan 75 nəfər ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Moskvada koronavirusla əlaqəli vəziyyətin monitorinqi üzrə operativ qərargahdan bildiriblər. Məlumatda deyilir: "Bu gün Moskvada pnevmoniya diaqnozu qoyulan və koronavirus infeksiyası aşkarlanmış 75 xəstə dünyasını dəyişib".

Ümumilikdə pandemiyanın başlayandan Rusiyanın paytaxtında virusa 735 900 nəfər yoluxub, 567 min nəfər xəstəlikdən sağalıb, koronavirus təsdiqlənən 10 469 nəfər ölüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.