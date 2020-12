Ermənilər Şuşa şəhərində Molla Pənah Vaqifin məqbərəsini dağıdıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, 70-ci illərdə ümummilli lider Heydər Əliyevin göstərişi ilə Şuşa şəhərində Molla Pənaf Vaqifin məzarı üstündə inşasına başlanan məqbərənin tikintisi 1982-ci ildə başa çatdırılıb.

Molla Pənah Vaqifin muzey-məqbərə kompleksi Şuşanın işğalından sonra ermənilər tərəfindən acınacaqlı vəziyyət salınıb. Kompleksin divarları, üzlük daşları sökülüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.