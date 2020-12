Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın Sünik vilayətində yerləşən kilsəyə səfər edərkən biabır olub.

Metbuat.az bildirir ki, ibadət üçün kilsəyə gedən Paşinyan keşişə əl uzadıb, lakin din xadimi hökumət başçısının əlini sıxmaqdan imtina edib. Keşiş Baş nazirə məbədi tərk etməyi tövsiyə edib.

Videodan da göründüyü kimi, Nikol Paşinyan kilsəyə girdikdən dərhal sonra oradan çıxmalı olur.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

Mənbə: Sputnik Armenia

