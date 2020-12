Mutasiyaya uğramış virusa "SARS-CoV-2 VUI 202012/01" adı verildi

Britaniyada mutasiyaya uğramış yeni virusa "SARS-CoV-2 VUI 202012/01" adı verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ankara Universiteti professoru İsmayıl Balık "Anadolu Agentliyi"nə açıqlamasında deyib. O, virus barədə həmçinin qeyd edib:

"Mutasiyaya uğrayaraq daha sürətli yayılan virusla bağlı araşdırmalar aparılır. Virusun hansı ölkələrdə yayıldığı, bazardakı testlərin yeni virusu aşkar edib-etmədiyi, istifadə olunan dərmanların bu virusun müalicəsində effektli olub-olmayacağı, hal-hazırda var olan vaksinlərin bu virus üçün işə yarayıb yaramayacağı araşdırılır".

Qeyd edək ki, yeni virus artıq Britaniyadan əlavə Belçika, Danimarka, Hollandiya və Avstraliyada yayılıb.

