“Rusiya sülhməramlıları Qarabağda dinc həyatın bərpa edilməsi üçün həyatlarını riskə atırlar”.

Metbuat.az “RİA Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bildirib. Putin rus sülhməramlıların Qarabağda təhlükəsizliyin zamininə çevrildiyini sözlərinə əlavə edib.

