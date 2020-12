Hazırda Vətən müharibəsində itkin düşmüş hesab olunan 40-a yaxın hərbi qulluqçunun tapılması üzrə işlər davam etdirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, şəxsiyyəti müəyyən olunmayan 60-dan artıq şəxsin identifikasiyası üzrə işlər də gedir. Ölkə ictimaiyyətinə bu barədə mütəmadi əsasda məlumat veriləcək.

