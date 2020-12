"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin sədri Cavid Qurbanov şəhidimiz Xudayar Yusifzadəyə şeir həsr edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Vətən Müharibəsinin parlaq simalarından biri olan Xudayar Yusifzadə ölümündən sonra Ali Baş Komandan İlham Əliyev tərəfindən "Azərbaycan Bayrağı" ordeni ilə təltif edilib. Onun şəhid olmazdan bir neçə gün öncə əsgərlərin əhatəsində oxuduğu "Vətən yaxşıdır" mahnısı qısa zamanda dillər əzbəri oldu.



C.Qurbanovun şəhidimizə həsr etdiyi şeiri təqdim edirik:



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.