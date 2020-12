Xalq Artisti Səfurə İbrahimova vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə jurnalist Əli Novruzəliyev Facebook-da yazıb.

Safurə İbrahimova 1938-ci il dekabr ayının 27-də Bakıda doğulub.

Aktrisa “Qayınana”, “Tütək səsi”, “Bizim Cəbiş müəllim”, “İstintaq davam edir” kimi milli filmlərdə rol alıb.

