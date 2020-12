Mutasiyaya uğramış yeni koranavirus: Bu yaş qrupu da TƏHLÜKƏ ALTINDA

İngiltərədə ortaya çıxan və müxtəlif ölkələrə yayılan mutasiyaya uğramış koronavirus haqqında yeni məlumatlar açıqlanıb. İngiltərə hökumətinə tövsiyyə verən NERVTAG Qrupunun professoru. Dr. Neil Ferguson, yeni virusun uşaqlara ötürmə riskinin daha yüksək olduğunu söyləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk dəfə 2019-cu ilin dekabrında Çinin Uhan şəhərində ortaya çıxan və qısa müddətdə bütün dünyaya yayılan koronavirus (COVID-19) epidemiyası hələ təsirini itirməsə də, İngiltərənin cənub-şərqində virusun mutasiyaya uğradığı yeni tipi aşkarlanıb. Qısa müddətdə 7 ölkəyə yayılan yeni COVID-19 tipi ilə bağlı yeni məlumatlar açıqlanıb. Belə ki, Dr. Neil Ferguson, uşaqlarda yeni tip koronavirusa yoluxma riskinin daha yüksək ola biləcəyini bildirir. Ferguson, uşaqların mutasiya olunmuş virusa qarşı daha az müqavimətə sahib olduğunu vurğulayıb.

