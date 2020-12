Səhiyyə Nazirliyi rezidenturanı bitirən şəxslərə müraciət edib.

Nazirlikdən Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, noyabr ayında imtahan verib rezidenturanı bitirənlər üçün dekabr ayında keçirilməli olan təyinatın vaxtı dəyişdirilib: "Pandemiya ilə əlaqədar təyinatın yanvar ayında keçirilməsi planlaşdırılır. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyinin rəsmi saytında öncədən məlumat veriləcək".

