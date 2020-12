Koronavirusa yoluxan Xalq artisti Sabir Əliyev vəfat edib.

Metbuat.az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə prodüser Sənan Sərdaroğlu məlumat verib.

