Koçaryanın Moskva səfərinin GİZLİ DETALLARI: Görüşdə əsas məqsəd nə idi?

Ermənistan mətbuatı keçmiş prezident, Robert Koçaryanın Moskva səfərinin təfərrüatlarını dəqiqləşdirə bilməyib.

Metbuat.az erməni KİV-nə istinadən xəbər verir ki, Koçaryanın üç günlük səfəri yekunlaşsa da onun hansı səbəbdən Rusiyaya səfər etməsi müəmmalı qalıb.

Məlumatda bildirilir ki, Koçaryanın ofisindən məsələ ilə bağlı məlumat vermək istəmirlər. Köçəryan ofisinin rəhbəri Viktor Soqomyan deyib ki, səfər özəl xarakter daşıyıb, başqa bir informasiya verə bilmərik.

Koçaryan iddia edildiyi kimi Moskvaya AFK “Sistema”nın idarə heyətinin illik toplantısına qatılmaq məqsədi ilə getməyibmiş. Onun Rusiya ziyarətinin əsas hədəflərindən biri siyasi görüşlər keçirmək olub.

Oğlu Levon Koçaryan isə səfərlə bağlı qısa olaraq “hər şey yaxşı keçdi” deyib…”

Mənbə:HRPARAK







You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.