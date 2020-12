Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsində yeni təyinat olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, jurnalist Teymur Mərdanoğlu komitənin mətbuat xidmətinin rəhbəri təyin olunub.



Qeyd edək ki, o, bundan öncə "Lider" televiziyasında çalışıb.





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.