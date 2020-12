"8 noyabr" stansiyası hazırdır - İlk görüntülər - VİDEO

Metronun tikintisi başa çatdırılan "8 noyabr" stansiyasından yeni görüntülər paylaşılıb.

Metbuat.az Trend-ə istinadla xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə paylaşılan videoda stansiyada təmir işlərinin baş çatdığı görünür. Stansiyanın giriş turniketləri, eskalatorlar quraşdırılıb və sınaqdan keçirilir. Həmçinin metrostansiyanın platforması, qatarların hərəkət yolları da istifadəyə tam hazırdır.

"Bakı Metropoliteni" Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov Trend-ə bildirib ki, hazırda stansiya daxilində son tamamlanma işləri aparılır:

"Stansiyada əksər tikinti-quraşdırma işləri başa çatdırılıb. Hazırda infrastruktur qurulması işləri davam etdirilir. Tikinti işlərində pandemiya şəraitinin tələblərinə tam riayət edilir".

