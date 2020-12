40-42 gün torpağın altında qalan meyit necə olar, xanım?! - Şəhid Ramil Yusifzadənin hekayəsi

Şəhid Ramil Yusifzadə müharibə dövründə dostuna göndərdiyi səs yazısında belə deyirdi: “Qardaşım, qardaşım, burda elə vəziyyətdir ki...Alnımıza nə yazılıbsa o olacaq”.

Müharibə bitdikdən sonra haqqında sosial şəbəkələrdə “Cənazəsi kimi bir ayağı gələn şəhid” deyə məlumatlar yayıldı. Atası Adəm Yusifzadə isə bu məlumatların yalan olduğunu söyləyir: “Ramili barmaqlarından tanıdım. Lapatkanı alıb əlimə övladımı səngərin altından çıxardım. Meyit... 40-42 gün torpağın altında qalan meyit necə olar, xanım...?!”

Metbuat.az jurnalist Ayşə İsazadənin “Vətən Yaxşıdır” layihəsi çərçivəsində hazırladığı şəhid Ramil Yusifzadənin hekayəsini təqdim edir:

Layihə müəllifi: Ayşə İsazadə

Resjissor: Kənan Musayev

Operator: Namiq Abdullayev

Montaj: Ceyhun Qubaxanov

