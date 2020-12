“Dağlıq Qarabağda atəşkəsə nəzarət üzrə Türkiyə-Rusiya Birgə Mərkəzi ilə bağlı memorandum imzalanıb. Hazırda Mərkəzin inşası davam edir”.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyənin milli müdafiə naziri Hulusi Akar NTV telekanalına müsahibəsində deyib.

O qeyd edib ki, xidmət müddəti ilə bağlı məsələni Rusiya ilə müzakirə edəcəklər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.