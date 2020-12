Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Daxili Qoşunlarının baş çavuşu Hüseynov Fərid Fətəli oğlu Vətən Müharibəsinin şəhidlərindəndir.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, F.Hüseynov 23.06.1994-cü il tarixində Cəlilabad rayonunun Bəcirəvan kəndində doğulub.



O, noyabrın 7-də Şuşa istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olub.





