Tanınmış idmançı Kamil Zeynallı azadlığa çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, idmançı bu gün həbsdən azad edilib.

O vaxtından əvvəl azadlığa çıxdığını və hər şeyin yaxşı olduğunu deyib.

Həmin videonu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.